Milan, Ibrahimovic: “Non voglio fare l’allenatore, troppo lavoro per me”

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti sul suo presente e non solo

Se continua a non vedersi come allenatore: "Attualmente sì. Non voglio fare l'allenatore perché è troppo lavoro per me. Devi coprire tante aree, trovare idee e soluzioni, preparare e seguire le partite e allenare. Lavori giorno e notte. Un anno da allenatore mi sembrerebbe dieci anni. Quindi la cosa non mi attira".