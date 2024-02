Milan, Fabbian esalta Zirkzee: “Si impegna, ha qualcosa di Ibrahimovic”

Fabbian ha detto: "In casa o in trasferta cerco di dare sempre il massimo. Oggi è stata una bella partita, abbiamo condiviso anche il finale di gara con i tifosi che ci sostengono sempre. Il momento delle luci finali è stato bellissimo, così come viverlo dal campo. Sto cercando di mettere tutto me stesso in quest’avventura, la crescita avverrà piano piano. La classifica? La guarderemo a fine campionato, adesso pensiamo solo all’Atalanta. Zirkzee? Ha qualcosa di Ibrahimovic, è un bravissimo ragazzo e si impegna sempre tanto". LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Milan-Atalanta: Pioli riabbraccia un titolare