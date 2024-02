Ecco le probabili formazioni di Milan-Atalanta, match valevole per la 26^ giornata del campionato di Serie A in programma domenica sera

Nella giornata di domani, domenica 25 febbraio, alle ore 20:45, il Milan scenderà in campo al pubblico amico di San Siro contro l'Atalanta, nel posticipo della 26^ giornata del campionato di Serie A. Come riferito da 'gazzetta.it' il tecnico Stefano Pioli dovrebbe scegliere Mike Maignan in porta e una difesa a quattro composta da Davide Calabria, Malick Thiaw, Matteo Gabbia e Theo Hernandez. A centrocampo spazio a Ismael Bennacer e Tijjani Reijnders, mentre a supporto di Olivier Giroud ci saranno Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao.