“Pioli può rimanere al Milan la prossima stagione”: il giornalista si espone

Masini: "Pioli può tenere la panchina del Milan: ecco le condizioni"

Sul futuro di Stefano Pioli: "Pioli può ancora tenere la panchina. Ad ogni sconfitta si parlerà nuovamente del suo futuro e questo accadrà fino a fine stagione. Può restare non solo in caso di vittoria del trofeo ma anche in caso venga disputata una buona Europa League che può essere anche un’eliminazione in semifinale contro il Liverpool lottando. Dalla società non sarebbe presa in modo negativo. Ibra avrà voce in capitolo ma non deciderà da solo e non sono sicuro di Conte che ha ugualmente tantissime richieste. In caso di addio il preferito è Thiago Motta".