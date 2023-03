Milan, senti Zielinski: “Il Napoli non ha paura in Champions, siamo forti”

Intervistato da 'Sportmediaset', Piotr Zielinski ha rilasciato delle dichiarazioni sul Napoli, prossimo avversario del Milan in campionato ma anche in Champions League: "Abbiamo degli obiettivi, vogliamo raggiungerli vincendo più partite possibili. La parola Scudetto non ci ha fatto mai paura, abbiamo sempre avuto una squadra forte, stiamo facendo cose incredibili, ma il campionato è ancora lungo, dobbiamo continuare così perché ci sono ancora tanti punti da fare. Il Napoli non ha paura nemmeno in Champions League, siamo una squadra forte, matura e faremo grandi cose", ha detto il centrocampista polacco. Calciomercato Milan - In caso di addio di Leao tutto su Zaniolo e David.