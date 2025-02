Milan, Walker: "Beckham? Un messaggio per me importante". Ecco quale

"Beckham mi ha mandato un messaggio quando sono arrivato al Milan, io gli ho risposto chiedendogli se non gli dispiaceva che io prendessi il numero di maglia (il 32, ndr) che ha indossato al Milan. Lui mi ha risposto: 'Ma certo, per me è un onore, portalo con orgoglio'. Per me è stato importante, parliamo di un uomo che ha cambiato il calcio, che l'ha reso ciò che è oggi". Un bel retroscena sulla nuova maglia 32 rossonera.