L’ex portiere della Sampdoria, Emiliano Viviano, è intervenuto nel podcast Arena Sport and Fun soffermandosi sul tema legato agli allenatori stranieri in Serie A e sui vari profili accostati alla panchina del Milan. Tra i nomi citati c’è anche Oliver Glasner e Ralf Rangnick, figura che già in passato era stata accostata al club di via Aldo Rossi.

L’ex portiere di Serie A ha voluto esprimere alcune perplessità sull’arrivo dei tecnici proveniente dall’estero, sottolineando come il problema non riguardi le qualità che hanno, ma il contesto italiano e la pazienza che spesso non viene concessa agli allenatori:

“Quando arrivano allenatori stranieri in Italia ho sempre una marea di dubbi, non perché non siano bravi ma perché quello che li circonda non so se gli da tempo. Rangnick ha fatto un bel lavoro, è uno che di calcio ne sa, ma non so se il Milan ha idea di seguirlo perché lui è uno che giustamente se viene vuole partire da settore giovanile, scouting, modello di lavoro”.

Secondo L’ex calciatore, l’adattamento al calcio italiano richiede molto tempo e un ambiente che supporti il tecnico anche con risultati non proprio positivi, raramente si vede nei grandi club. In un club come il Milan, dove a causa della passata stagione i malumori sono aumentati, sarebbe l’uomo giusto?