Milan, Vieri: “Leao è devastante. Vince da solo le partite”

"Leao è devastante: vince le partite da solo. Il Milan ha vinto perché ha fatto le due sgroppate lui. Per me è incontenibile oggi come oggi, ancora più dell'anno scorso perché ora sa di essere forte forte. Ed è devastante. E quindi il Milan ha vinto per merito suo. Sì, Pulisic ha fatto gol con quel mezzo errore del portiere, ma le occasioni le ha create tutte Leao. Oggi come oggi è devastante, un giocatore che cambia la partita in qualsiasi momento, e l'abbiamo visto anche l'altro giorno. Sarà discontinuo, dentro la partita magari lo vedi meno, ma quando ha la palla e gioca è fuori da ogni norma. Lui se sta bene il Milan vince le partite: ecco come la vedo io. Tutti bravi quelli che sono arrivati, ma lui e Theo… Ha fatto fare due gol davanti alla porta. È una buona squadra, ha preso giocatori che hanno giocato meno, ma se il numero 10 quando sta bene ti va vincere le partite".