Borussia Dortmund-Milan, Serginho: “Pronti per il ‘muro giallo’. Tifosi caldi”

Sulle differenze con San Siro: "Pure al Meazza è difficilissimo: i tifosi del Milan si fanno sentire sia nel momento positivo, che in quello negativo. A Dortmund invece fanno più festa, più casino con fumogeni e bandiere gigantesche. Però la passione di entrambe le tifoserie resta enorme, tanto che come non è semplice giocare in casa del Borussia, lo stesso discorso vale per San Siro".

Sui cori messi da Pioli: "Il mister avrà voluto motivare di più la sua squadra, perché tanti ragazzi sono giovani e magari non avranno mai affrontato una tifoseria così calda lontani da San Siro. È una sorta di allerta, ma la motivazione deve esister già nei calciatori. Mi spiego: Se io non sono preparato per giocare una partita così importante, significa che non sono da Milan. Ora è il loro momento, quello ideale per dimostrare le qualità e il loro talento".

Sul Milan: "Tutti parlano dell’1-5 del derby perché si conosce l’importanza di quel match, per la tradizione di Milano, una gara dove ci si aspetta qualcosa di più. Per come è stata persa, vengono dei dubbi. Ma se poi analizziamo l’inizio stagionale dei rossoneri è positivo. Avessero perso contro Bologna o Torino non sarebbe venuto fuori tutto questo casino. Il Milan è un gruppo giovane, il tempo dirà dove i rossoneri potranno arrivare".

Sulla rosa più europea: "Quella di stasera è già una partita importante: si potrà vedere la qualità rossonera. Nel primo match di Champions la palla non è voluta entrare, ma i rossoneri hanno giocato bene. Speriamo di vincere".

Sui nuovi acquisti: "A me piace molto Okafor, ha tanti margini di crescita, ma è forte. Reijnders aveva fatto molto bene all’AZ. Pulisic già col Chelsea aveva mostrato doti importanti".

Su quello che può vincere il Milan: "In Serie A i rossoneri se la giocano contro Inter e Napoli, mentre in Europa vedo il Milan dietro rispetto a squadre come Real e City. Di certo qui non è il favorito per la vittoria finale".

