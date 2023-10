Borussia Dortmund-Milan, Pioli: “Cori? Servono per abituare i giocatori”

Siamo alla vigilia di una sfida molto importante. Il Milan si prepara per la seconda gara di Champions League 2023/24: dopo il pareggio per 0-0 contro il Newcastle, Il Diavolo vola in Germania per affrontare il Borussia Dortmund. Prima dalla partita ha parlato anche l'allenatore rossonero Stefano Pioli. Ecco le sue parole sulla rifinitura e i cori dei tifosi tedeschi.