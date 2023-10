Borussia Dortmund-Milan, oggi rifinitura ‘particolare’: la curiosità

Il Milan, infatti, si è allenato con i cori dei tifosi del Borussia Dortmund in sottofondo. Questo, ha scritto la versione online della 'rosea', affinché i calciatori rossoneri si abituassero al clima rovente di una tifoseria, quella del 'Muro Giallo', appassionata, contro la quale si troveranno impegnati nella serata in Germania .

Un'idea suggestiva, sicuramente. Utile per far capire subito ai giocatori che ambiente troveranno per Borussia Dortmund-Milan in uno degli stadi più famosi e caldi d'Europa per tifo, cori e rulli di tamburi.