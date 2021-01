Milan, Vieri: “Ibrahimovic a 39 anni porta ancora a scuola i difensori”

Milan, Vieri parla di Ibrahimovic

Christian Vieri ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera. Vieri si è soffermato su Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan.

"Ibrahimovic? A 39 anni ha portato a scuola gran parte dei difensori del nostro campionato. È ancora immarcabile quando viene servito in un certo modo negli ultimi metri. Cifre impressionanti, e il suo contributo va oltre i gol… Parliamo di un leader vero, di uno che alza il livello generale degli allenamenti. Con lui in campo non si scherza, nemmeno durante la settimana. Zlatan ha carattere, carisma e costringe il resto del gruppo ad andare oltre le proprie possibilità. Contribuisce di fatto a velocizzare inserimento e crescita dei più giovani".