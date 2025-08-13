Milan, Valentini: “Io aspetto al varco Allegri. Credo voglia …”

L'ex dirigente FIGC Antonello Valentini è intervenuto a Calciomercato e Ritiri, trasmissione di TMW Radio. Ecco il parere su Allegri e il Milan: "Io aspetto al varco Allegri, che torna caricato a mille dopo un anno. Credo voglia farsi riconoscere. Per me il Milan sta facendo una buona campagna acquisti. E poi Tudor, che ha portato a termine un campionato conquistando la Champions, riparte con una stagione intera e ha il sangue bianconero ed è una garanzia".