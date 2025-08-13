Milan, Valentini: “Io aspetto al varco Allegri. Credo voglia …”

L'ex dirigente FIGC Antonello Valentini è intervenuto a Calciomercato e Ritiri, trasmissione di TMW Radio. Ecco il parere su Allegri e il Milan: "Io aspetto al varco Allegri, che torna caricato a mille dopo un anno. Credo voglia farsi riconoscere. Per me il Milan sta facendo una buona campagna acquisti. E poi Tudor, che ha portato a termine un campionato conquistando la Champions, riparte con una stagione intera e ha il sangue bianconero ed è una garanzia".
L'ex dirigente FIGC Antonello Valentini è intervenuto a Calciomercato e Ritiri, trasmissione di TMW Radio. Ecco il parere su Allegri e il Milan
Valentini: "Per me il Milan sta facendo una buona campagna acquisti. Aspetto Allegri al varco"—
Il parere sulla corsa Scudetto e non solo: "Il Napoli rimane favorito, poi un gradino sotto metto Milan, Inter e Juve, con l'Inter dove spero che Marotta riesca a mettere tutto a posto dopo quanto successo ultimamente. Mi aspetto che Marotta rimetta in linea la squadra".
Questo il parere di Antonello Valentini anche sul Milan di Allegri.
