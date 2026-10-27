Marco Parolo, allenatore del Milan U17, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni della FIGC. Il tecnico rossonero ha voluto soffermarsi sul percorso di crescita della squadra e sugli obiettivi da raggiungere durante il corso della stagione. Il diavolo, infatti, dopo le prime 6 giornate di campionato ha conquistato 11 punti fermandosi al terzo posto in classifica.

Milan, le parole di Parolo

«Stiamo lavorando bene sotto l’aspetto delle prestazioni di squadra, ma soprattutto ci stiamo concentrando sulla crescita dei ragazzi. Pian piano stiamo recuperando tutta la rosa dei nati nel 2010.».

Nell'intervista, l'ex calciatore della Lazio ha voluto sottolineare i progressi fatti dal gruppo, evidenziando come il lavoro di tutti i giorni è molto orientato alla crescita individuale e collettiva dei giovani rossoneri:

Oltre alla sfida contro il Verona, andata in scena nella mattinata di ieri, Parolo ha voluto soffermarsi sugli obiettivi stagionali, indicando nella crescita dei ragazzi la priorità del progetto. Il raggiungimento dei play-off rappresenterebbe un passaggio significativo che permetterà al gruppo di misurarsi con delle partite di altissimo livello, collezionando sempre più esperienza, utilissima per crescere:

«L’obiettivo è far crescere il gruppo, giocando partite di alto livello. Per questo è importante centrare i playoff: raggiungere la fase finale rappresenta un momento particolarmente formativo per la squadra. Io sono partito dal basso e ho fatto tanta gavetta. So cosa significa non voler mollare, lavorare sui dettagli e continuare a crescere. Cerco di trasmettere tutto questo ai miei ragazzi».