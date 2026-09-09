Riccardo Trevisani, giornalista sportivo, ha voluto criticare duramente alcune scelte tattiche di Rúben Amorim
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Il nuovo Milan targato Rúben Amorim continua a far discutere per delle scelte di formazioni abbastanza 'strambe', soprattutto dopo le ultime prestazioni opache nei big match (contro la Juventus). Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha voluto analizzare gli ultimi incontri rossoneri, criticando fortemente l'adattamento di alcuni elementi mirati a compensare l'assenza di Modric dal primo minuto.
Milan, la critica di Trevisani che fa discutereIl nodo principale della critica è legato alla volontà di Amorim di proteggere Luka Modric , posizionando attorno calciatori per coprire il campo. Una specie di compromesso che, a lungo andare, può intaccare la qualità della squadra:
“Se metti Rabiot e Saelemaekers come attaccanti, la squadra non giocherà mai bene: è gente che fa un altro mestiere. Rabiot è un centrocampista, per quanto con caratteristiche anche offensive, mentre Saelemaekers è un quinto fantastico e non un trequartista. Non perché non lo possa fare, ma perché non farà mai dieci gol e dieci assist, che sono i numeri che deve garantire un esterno; in quella posizione, infatti, fa fatica."
Io troverei un posto in campo a Saelemaekers tutta la vita, soprattutto visto il Moreira in quelle condizioni e il circo che si è visto domenica sera. Tra Moreira, Saelemaekers e Kolo Muani non sapevo più chi insultare durante le pagelle di Juventus-Milan, ma dico che lui lo fa per quello che abbiamo detto in trasmissione: Luka Modric. Vuole lasciare Modric in campo perché ne riconosce ovviamente il valore, e quindi gli mette Musah, Rabiot e Saelemaekers come due esterni per fargli una gabbia attorno.
Per ritrovare quel pizzico di brillantezza in più, secondo Trevisani bisogna trovare una giusta posizione ad Alexis Saelemaekers, soprattuto viste le condizioni ancora non ottimali del nuovo Diego Moreira, tenendo anche conto dell'ormai imminente rientro di Christian Pulisic.
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