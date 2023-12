Milan, Trevisani: “A Pioli avrei strappato il microfono quando …”

Trevisani: "Pioli ha fatto una serie di upgrade incredibili con il Milan, ma..."

"Pioli, a cui riconosco di aver preso il Milan e averlo riportato in Champions, di essere arrivato primo con una squadra che non era da primo posto, essere arrivato tra le prime quattro in Champions League con una squadra non da prime quattro. Un allenatore che quindi ha fatto una serie di upgrade incredibili, ha fatto anche degli errori. Sicuramente i troppi infortuni sono riconducibili alla gestione tecnica; poi ultimamente ha fatto 4 o 5 dichiarazioni a livello comunicativo che gli avrei strappato il microfono; l'idea di Jovic centravanti con Giroud sul centro destra è una cosa che non mi piace. Ma se vuoi negli ultimi sei mesi ti elenco gli errori che hanno fatto tutti gli altri allenatori del nostro campionato, non soltanto Pioli".