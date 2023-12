Mercato Milan – Dalla Germania: “Maignan sempre nel mirino del Bayern”

Dalla Germania riferiscono come Mike Maignan sia sempre nel mirino del Bayern Monaco per sostituire Manuel Neuer

Manuel Neuer è da poco tornato a difendere la porta del Bayern Monaco dopo il recupero da un brutto infortunio che lo aveva tenuto fuori dai campi per diversi mesi. Il portiere tedesco, riconosciuto tra i migliori al mondo degli ultimi anni, ha appena rinnovato il proprio contratto con il club bavarese, ma la sua permanenza oltre il 2025 non sembra essere scontata.

Alcune notizie in merito le ha fornite Florian Plettenberg, cronista molto vicino alle vicende di calciomercato che riguardano il Bayern Monaco. Come riferito dal giornalista di 'Sky Sport Deutschland', infatti, Manuel Neuer potrebbe ritirarsi al termine della stagione 2024/2025. E il club bavarese non vorrebbe farsi trovare impreparato da quel punto di vista.