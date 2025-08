Milan, Tomori spiega l’evoluzione con le prime amichevoli estive

«Ho sempre detto che ero contento qua e fino all’ultimo giorno che indosserò questa maglia, darò tutto per il Milan. Sarà sempre così». Parla così Fikayo Tomori dopo Perth Glory-Milan a 'La Gazzetta dello Sport'. Allegri avrebbe posto il veto alla sua partenza: lo considererebbe il suo Barzagli rossonero. Anche la dirigenza avrebbe capito il suo valore. Il contratto è in scadenza nel 2027 e questa stagione potrebbe decidere il suo futuro in rossonero.