Milan, Theo, Leao e Maignan in calo? Capello: “C’è da capire il perché”

"Il Milan fuori dalla Champions non si può vedere". Così Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato della stagione dei rossoneri a 'La Gazzetta dello Sport' in una lunga intervista. Ecco le sue parole: "Per forza, basta farsi un giro alla bacheca dei trofei di Casa Milan per capire cosa significa per questo club la coppa. E se devo aggiungere una nota personale, da ex calciatore e allenatore rossonero mi farebbe male non vedere la squadra nel suo habitat naturale, la Champions League". Capello continua parlando delle critiche a Leao, Theo Hernandez e Maignan.