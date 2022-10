Milan, Theo Hernández: “Squadra incredibile. Sul gol all’Atalanta …”

Theo Hernández , difensore del Milan , ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' in occasione del 'Meet & Greet' avuto con i tifosi rossoneri ieri pomeriggio al Milan Store di San Siro. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Theo Hernández.

Sulla stupenda rete segnata in Milan-Atalanta 2-0 del passato campionato: "Il gol che ho fatto contro l'Atalanta l'anno scorso è un bel gol. E una bella corsa. Ho fatto una corsa che ero morto, non ne potevo più. Ma ero felice di vedere i nostri tifosi come hanno celebrato. È stato un bel gol".