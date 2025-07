Milan, Terracciano: 'Maignan grandissimo portiere. Vedere il n° 1 ...'

Milan, Terracciano a 360°: la trattativa, la n° 1, Maignan e il messaggio ai tifosi

Sulla trattativa con il Milan: "È stato tutto molto veloce, quindi in pochi giorni siamo riusciti a concludere, ma le prime sensazioni erano di felicità. Quando ti chiama una società così gloriosa devi solo rispondere di sì. Per me è stato facile accettare la proposta del Milan, sono davvero felice ed orgoglioso. Voglio conoscere tutti i compagni e lo staff, non vedo l'ora di cominciare. Vedere la maglia n° 1 fa un certo effetto, perché mi fa pensare a tutti i sacrifici che ho fatto nel corso degli anni di carriera. L'ambizione il Milan la deve avere dentro di sé, spero di integrarmi subito e di aiutare il gruppo sia in campo che in spogliatoio".