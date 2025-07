Pietro Terraccianoè stato recentemente ufficializzato come nuovo giocatore del Milan. L'ex portiere della Fiorentina, che nei giorni scorsi ha svolto le visite mediche con il club rossonero, come vi abbiamo documentato alacremente, prende quindi il posto di Marco Sportiello, che è tornato per la terza volta nella sua carriera all'Atalanta. Il classe 1990, intanto, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo calciatore del Diavolo tramite un video pubblicato dalla società di via Aldo Rossi tramite il proprio profilo 'Instagram'.