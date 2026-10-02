Il lavoro di Ruben Amorim al Milan è ancora in fase di costruzione e, secondo quanto riferito da Gianfranco Teotino, è troppo presto per arrivare a delle conclusioni. Il giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha voluto analizzare l'avvio della stagione del tecnico, soffermandosi sulle scelte tattiche e dei vari interpreti.

Milan, senti Teotino

"Sospendo il giudizio e vediamo: siamo ancora in una fase di costruzione. Nell'ultima partita, peraltro, mi pare che il suo dogma del 3-4-2-1 sia un po' venuto meno, dato che dopo pochi minuti si è vista la squadra disporsi con una difesa a quattro, in una sorta di 4-4-2 che ha funzionato molto bene. Vedremo dunque nelle prossime gare cosa accadrà da questo punto di vista.

Secondo Teotino, uno degli aspetti sui quali Amorim può lavorare riguarda proprio la fase offensiva. Anche nelle postazioni positive, secondo quanto detto dal giornalista, alla squadra è mancata una certa capacità di aumentare il peso offensivo;

"Penso che anche nelle prestazioni migliori - per me una delle migliori sul piano del gioco è stata la prima a Torino contro i granata per larghi tratti, dove si faceva un pressing alto, si riconquistava subito palla e si governava il match -, si dovrebbe giocare con qualche attaccante in più. Alla fine i trequartisti impiegati da Amorim sono quasi sempre più centrocampisti che attaccanti e gli esterni più terzini che ali, motivo per cui alla squadra manca un po' di incisività.

Il giornalista ha poi affrontato il tema delle scelte individuali, precisando come queste valutazioni devono rimanere distinte dall'analisi del progetto tattico finale:

"Sulle scelte dei singoli ognuno ha la propria opinione: anch'io ritengo che Tomori sia meglio di Terracciano, mentre ad esempio considero Estupinan superiore a Bartesaghi. Questo è un giudizio personale che si può condividere o meno, ma credo che la squadra vada valutata primariamente per la sua idea di gioco e non per le decisioni sui singoli interpreti".