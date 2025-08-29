Milan, Teotino su Nkunku: “Può fare molto bene in Serie A”

Nonostante qualche dubbio legato ai problemi fisici patiti di recente e alla sua collocazione in campo, Teotino ha giudicato positivamente questo innesto per il Milan.
INTERVISTE
Molto a sorpresa al Milan è arrivato Christopher Nkunku. L'attaccante ex Chelsea non era il profilo atteso, assolutamente. Per caratteristiche non è una prima punta, non è il centravanti di peso che tutti i tifosi e gli appassionati si aspettavano. Di sicuro, però, si tratta di un giocatore di grande qualità, che arriva a Milano anche per risollevarsi dopo alcune stagioni in chiaroscuro vissute in Inghilterra. Del suo arrivo alla corte di Massimiliano Allegri, ha parlato Gianfranco Teotino. Ecco che cosa ha detto a Sky Sport 24, durante il programma Calciomercato - L'Originale, il giornalista e opinionista.
Le parole di Teotino: "Penso che Nkunku sia ancora più attaccante esterno: è di piede destro come Pulisic e Leao, pensavo che cercando un esterno puntassero più a un mancino. Certamente è un giocatore di qualità, ha avuto delle stagioni fantastiche e altre rallentate da infortuni. Ha 27/28 anni tra pochi giorni, è nel pieno delle maturità: interessante vedere come si inserirà nel campionato di Serie A, in genere questo tipo di giocatori fanno molto bene".
