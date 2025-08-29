Milan, Teotino su Nkunku: “Può fare molto bene in Serie A”

Christopher Nkunku è un nuovo giocatore del Milan. Sul suo conto ha parlato il giornalista e opinionista Gianfranco Teotino a Sky Sport 24

Redazione PM 29 agosto - 22:30

Molto a sorpresa al Milan è arrivato Christopher Nkunku. L'attaccante ex Chelsea non era il profilo atteso, assolutamente. Per caratteristiche non è una prima punta, non è il centravanti di peso che tutti i tifosi e gli appassionati si aspettavano. Di sicuro, però, si tratta di un giocatore di grande qualità, che arriva a Milano anche per risollevarsi dopo alcune stagioni in chiaroscuro vissute in Inghilterra. Del suo arrivo alla corte di Massimiliano Allegri, ha parlato Gianfranco Teotino. Ecco che cosa ha detto a Sky Sport 24, durante il programma Calciomercato - L'Originale, il giornalista e opinionista.