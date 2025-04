Milan, Taibi: “De Zerbi? Scelta rischiosa, ma che stuzzica”. Ecco perché

A parlare di Serie A e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e dirigente Massimo Taibi. Tra i temi anche il futuro allenatore del Milan con Paratici come DS. Si parla di Roberto De Zerbi . Ecco il pensiero di Taibi.

Milan, Taibi: "De Zerbi? Bisognerebbe aiutarlo, perché dopo..."

"E' una scelta coraggiosa, sta facendo bene all'estero. E' milanista, fa giocare bene le squadre. E' rischioso perché con Conte e Allegri vai più sul sicuro, ma se vuoi fare qualcosa di nuovo e ripartire da zero De Zerbi stuzzica. Bisognerebbe aiutarlo, perché dopo due risultati negativi si dirà che è giovane, non ha esperienza". Vedremo se l'attuale allenatore del Marsiglia sarà davvero il prossimo tecnico del Milan. Secondo le ultime di mercato, il Diavolo sarebbe alla ricerca di un profilo italiano e con esperienza in Serie A. De Zerbi rientrerebbe in questa descrizione. LEGGI ANCHE: Milan, chi sarà la punta titolare per la prossima stagione? Gimenez e il dubbio Abraham >>>