Sul perché sia andato via dal Milan: "Devo dire la verità, qui avevo tanti punti di riferimento. Stefano Pioli, certo. Ma quando sono andati via Paolo Maldini, Ricky Massara e anche Zlatan Ibrahimovic ho perso i punti di riferimento. Non mi sono poi sentito apprezzato dai nuovi dirigenti e ho fatto una scelta, ho deciso di andare via. Non è stato facile però lasciare il miglior club del mondo".