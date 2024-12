Maldini spiazza: “Milan secondo club più grande al mondo. Ancelotti …”

Paolo Maldini, ex calciatore ed ex dirigente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Real Madrid e su Carlo Ancelotti

Paolo Maldini , ex calciatore ed ex dirigente del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Real Madrid TV', canale tematico dei Blancos, raccontando il proprio rapporto con Carlo Ancelotti. Ecco, dunque, le sue parole.

Ex Milan, Maldini spiazza tutti sul club migliore al mondo: poi la verità sul rapporto con Ancelotti

Cosa rappresenta il Real Madrid per gli amanti del calcio? "Credo che il Real Madrid sia il club più grande al mondo, con il Milan in seconda posizione. Credo che ciò che più rappresenti il Real per i tifosi sia la propria identità. Persone come Florentino Perez, Emilio Butragueno e tutta la gente che lavora per il club ogni giorno da sempre più forza a questa identità”.