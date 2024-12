Milan, Pulisic: "Guardate quanti americani giocano in Champions ..." — Sulla crescita del calcio negli USA: "Mi ispira a lavorare ancora più duramente e a dover migliorare, senza nemmeno dare loro una decisione da prendere e dire, 'Questo è il ragazzo che vogliamo che giochi'. Quindi questo mi ha sempre spinto. Penso che ora sia in un posto migliore. Spero di aver avuto voce in capitolo e che altre persone si guardino intorno e dicano: 'Questo ragazzo è americano e lo sta facendo al massimo livello, quindi dobbiamo rispettare alcuni di questi ragazzi'. Guarda quanti americani negli ultimi cinque o dieci anni sono venuti in Europa. Abbiamo giocatori nella Champions League e in alcuni dei campionati più importanti del mondo. Non è il nostro più grande desiderio di dimostrare che si sbagliano. È solo qualcosa che c'è là fuori".

"Trump dance? Vi spiego perché l'ho fatta" — Sulla Trump dance: "Sinceramente non mi sento diverso ora rispetto a quando l'ho fatto. Per me, era una tendenza di ballo virale, l'ho fatto più volte nella mia carriera. Che si tratti di un dab o di un altro ballo divertente per cui la gente mi prende ancora in giro perché le mie capacità di ballo non sono molto buone, non mi sento in alcun modo diverso al riguardo. Non era un tipo di dichiarazione in alcun modo. Era solo una tendenza divertente che stavo facendo. Chiunque ci guardi più dentro dovrebbe davvero non farlo perché semplicemente non c'è".

Se è rimasto sorpreso dalla reazione: "Nel modo in cui è il clima politico, specialmente negli Stati Uniti, forse no. Sarò onesto, prima non ci avevo pensato nemmeno io. Ma con il modo in cui le persone reagiscono alle cose, immagino che non mi sorprenda poi così tanto, ora che ci penso. Non c'è stata nessuna reazione dalla parte della US Soccer. Penso che mi conoscano come persona. È così che dovremmo giudicare le persone".

Milan, Pulisic: "Mio padre non è mai stato esagerato. Ha ottenuto il meglio da me" — Sul padre Mark: "Ma è essere duri con mio padre. Ha fatto un buon lavoro nel tracciare la linea. Non mi ha mai fatto odiare il gioco o desiderare di smettere e di abbandonare, non è stato un genitore così esagerato da perdere il controllo. Non è mai stato così. Ma sicuramente mi ha spronato. Mi ha spinto. Sapeva come ottenere il meglio da me, sempre. È stato il mio allenatore durante la crescita. Mi trattava come avrebbe fatto con tutti gli altri suoi giocatori, probabilmente anche un po' più duramente. A questo livello, ora, non ci prova costantemente. Ma conosce il mio gioco meglio di chiunque altro. Quindi cercava costantemente di spingermi a giocare con coraggio, senza paura".

Milan, Pulisic: "Ora sto bene mentalmente e sento la fiducia del club" — Sul periodo al Chelsea: "Non voglio dire che ora sia più facile al Milan di quanto non lo fosse al Chelsea, ma c'è stato un periodo al Chelsea in cui mi sentivo al settimo cielo e giocavo alla grande e quella sicurezza e quella mentalità senza paura erano facili da avere. E c'è stato anche un periodo in cui era estremamente difficile perché non avevo tempo. Sentivo la pressione di dover fare di più quando scendevo in campo in qualche modo. Ora sono in uno stato mentale davvero buono in cui mi sento abbastanza sicuro. Sento molta fiducia da parte del club in molti modi. Di sicuro, è stato difficile. Mi sono abituato molto al mio ambiente al Chelsea. Ho imparato così tanto, ho vinto molto ed ero davvero contento di come sono andate le cose in un certo senso. Ma quando è il momento di cambiare, lo senti con tutto il tuo essere. Se volevo raggiungere il livello successivo, questo è un passo che dovevo fare".

Su come gestisce le difficoltà: "Invecchiando. E capendo che i migliori al mondo hanno la testa così lucida che, ad esempio, se perdono un'occasione, non sembra la fine del mondo. Il loro linguaggio del corpo non li definisce. Sanno che ne avranno un'altra perché sono così bravi e stanno prendendo posizione. Si tratta di avere la testa lucida e capire che ci saranno momenti migliori in futuro. I migliori al mondo che sembrano segnare ogni settimana hanno anche periodi di difficoltà mentale e battaglie con cui devono fare i conti. Potrebbe non sembrare così. Ci sono molte parti. Questa carriera, questa professione, sono estremamente fortunato a poterla fare, ma è molto sul tuo cervello. È molto sul tuo corpo, ci sono partite tutto il tempo. È un duro lavoro".

"Sto migliorando in ogni ambito" — Sul Milan: "In ogni ambito, sto migliorando un po', che si tratti di concludere, crossare, difendere, crescere tatticamente e comprendere meglio il gioco. Sento che sto migliorando e diventando molto più forte mentalmente, sapendo che quando i momenti più duri colpiscono, sono in grado di non lasciare che mi influenzino così tanto, rendendo i momenti di minore sicurezza un po' più brevi. Quindi si tratta anche solo di coerenza e di prendersi cura di sé".

Sulla Nazionale degli Stati Uniti: "Quello era ovviamente fresco delle emozioni di tutta quella faccenda. È stato duro perdere e uscire nel modo in cui abbiamo fatto, solo una seconda partita davvero sfortunata che ci piace pensare che avremmo dovuto vincere. Ciò ci ha messo in una posizione davvero difficile. Anche le condizioni possono essere dure in quelle partite contro questo tipo di squadre con i campi e tutte quelle cose. È stata solo una dichiarazione veloce. Non è che l'intera faccenda sia stata un disastro. Mi sono anche divertito molto.

"Si poteva vedere l'entusiasmo attorno al torneo. Era estremamente emozionante. Si poteva vedere in quella finale che c'erano persone che entravano dalle prese d'aria ed era una follia di ogni tipo. Certo, vorremmo fare di meglio. Vogliamo essere lì per avere il popolo americano dietro di noi. Fidati di me, nessuno lo desidera tanto quanto me. Ed è stato uno schifo non essere riusciti a mantenere le promesse. Ecco perché è stato così deludente per noi. Più successo hai, più il tuo paese ti sosterrà".

Su Mauricio Pochettino: "Ha uno stile molto esigente. Vuole che giochiamo uno stile d'attacco, in cui abbiamo la palla, creiamo occasioni, siamo molto dinamici e lavoriamo anche molto duramente. Non appena la perdiamo, per riconquistarla e sicuramente uno stile di pressing più alto. Quindi, sì, è pazzesco dire che sembra che sia stato l'allenatore per un po' e non ho potuto passare molto tempo con lui. Ma finora è stato un buon inizio. Mi piacerebbe poter dire di aver avuto una piccola o grande parte nel portare il calcio in America a un livello completamente diverso e, si spera, portarci a un punto in cui siamo uno dei paesi più rispettati al mondo. Sarebbe un obiettivo incredibile per me. Se fossimo in quella conversazione e competessimo come una squadra nazionale al massimo livello e in alcune delle più grandi competizioni al mondo, sarei estremamente orgoglioso e, si spera, potremmo essere in una posizione in cui questo sport sia diventato ciò che alcuni degli altri grandi sono in America".