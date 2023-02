Milan, Silvestri: “Ho punzecchiato Ibrahimovic e ha tirato il rigore alto”

Il portiere dell'Udinese Marco Silvestri ha raccontato di quando parò un rigore ad Ibrahimovic in Milan-Hellas Verona

Intervenuto ai microfoni della pagina 'Cronache di Spogliatoio' il portiere dell' Udinese Marco Silvestri ha raccontato quanto accaduto in Milan - Hellas Verona prima del rigore parato a Zlatan Ibrahimovic . L'estremo difensore bianconero ha detto di aver punzecchiato lo svedese per cercare di distrarlo. Di seguito le sue parole.

Le parole di Marco Silvestri sul rigore parato a Zlatan Ibrahimovic

"Era Milan-Verona, hanno assegnato un rigore ai rossoneri e mi son detto: se c'è anche una possibilità di togliere l'1% delle certezze ad Ibra, devi provarci. Mi sono avvicinato e gli ho detto: l'ultimo lo hai sbagliato tirandolo a destra, lo so che ora calci a sinistra. Se fosse arrivato sul dischetto al 100% delle sue capacità, mi avrebbe buttato dentro col pallone. Ho provato a punzecchiarlo e l'ha tirata alta. Magari, ha funzionato davvero, era l'unica arma in più che avevo".