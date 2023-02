Calciomercato Milan – Dest vicino all’addio: una big di Premier si fa avanti

L'ultima sessione estiva di calciomercato non è stata particolarmente fortunata per il Milan. Diversi giocatori arrivati in rossonero in quel periodo hanno deluso. Al di là di Charles De Ketelaere, un altro profilo che non ha convinto è quello di Sergino Dest, che si è dimostrato incostante, alternando grandi prestazioni a passaggi a vuoto.