Milan, la probabile formazione per l’Atalanta: Pioli sceglie Maignan

Il big match che infiammerà il 24° turno del campionato di Serie A è senza dubbio quello tra Milan e Atalanta. La sfida andrà in scena alle ore 20:45 di domenica 26 febbraio a San Siro e vedrà opposte due formazioni in cerca di conferme. Il tecnico Stefano Pioli, secondo quanto riportato da Sky Sport, lancerà Mike Maignan dal primo minuto, come affermato da lui stesso in conferenza stampa. Difesa a tre composta da Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fikayo Tomori, mentre a centrocampo agiranno Junior Messias, Sandro Tonali, Rade Krunic e Theo Hernandez. In attacco invece ci saranno Brahim Diaz, Olivier Giroud e Rafael Leao.