Calciomercato Milan – Una big spagnola sulle tracce di Pulisic

Uno dei ruoli del Milan di Pioli che è sempre stato etichettato come punto debole è quello della fascia destra, specilamente in avanti. Il Milan potrebbe andare alla ricerca di un esterno destro: un nome che potrebbe interessare è quello di Pulisic . Sul calciatore dei blues, ci sarebbe il forte interesse di una big spagnola. Ecco le ultime.

Calciomercato Milan, su Pulisic anche un club della Liga

Dopo il faraonico mercato invernale, il Chelsea deve liberare diversi posti in rosa. Tra i candidati a salutare c'è Christian Pulisic: sull'americano, svela Defensa Central, ci sarebbe il forte interesse del Real Madrid. Per il Milan, qundi, potrebbe esserci il pericolo del forte club spagnolo. Pulisic potrebbe essere il giocatore perfetto per i rossoneri: esterno destro d'attacco che può adattarsi in tutte le posizioni della trequarti offensiva di un Diavolo futuro. Vedremo se il calciatore dei blues, rientrerà nei piani della dirigenza del Milan. Calciomercato Milan – Schira: “Rebic può partire in estate”