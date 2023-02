Calciomercato Milan – Schira: “Rebic può partire in estate”

Il Milan potrebbe investire molto nella prossima sessione di calciomercato , dopo che l'ultima, è stata segnata da una quasi mancanza di operazioni in entrata. La dirigenza rossonera potrebbe già essere al lavoro. Il Milan potrebbe cambiare faccia nel prossimo calciomercato : un nome che potrebbe partire è quello di Ante Rebic . Il giocatore potrebbe essere uno dei sacrificati in vista della prossima stagione. Ecco le ultime novità sull'esterno croato.

"Ante Rebic potrebbe partire dal Milan in estate: alcuni club esteri hanno chiesto informazioni per l'attaccante croato". Al momento, non si conoscerebbero i nomi delle squadre che sarebbero interessate all'esterno rossonero. Il Milan potrebbe cedere alcuni pezzi della sua rosa, alla ricerca di un tesoretto da poter investire, magari nell'attaccante del futuro. Segui la conferenza di Pioli alla vigilia di Milan-Atalanta