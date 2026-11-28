Intervistati da Sky Sport, Andriy Shevchenko e Serginho analizzano il momento del Milan: gli elogi a Cardinale e l'indizio sugli acquisti di gennaio
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Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan intervistato in diretta a "Sky Sport" direttamente da Dubai a margine di un evento di padel, ha parlato del Diavolo di Gerry Cardinale che ha cambiato decisamente passo da maggio in poi. Ecco le sue parole.
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Le parole di Shevchenko su Cardinale e il ritorno a San Siro
"Giocare il derby è una partita che va oltre tutto. Sono emozioni e sensazioni che ho provato giocando il derby, ma anche adesso venire a vedere un derby, mi ritorna ancora questa voglia di rientrare in campo, di giocare per il pubblico, per la gente, per i tifosi del Milan. Quando tornerò? Adesso vediamo, perché comunque le partite di Nations League sono finite. Adesso magari dall'inizio dell'anno avrò un po' più tempo, vengo a Milano a dare un supporto. Cardinale? Il Milan mi invita sempre. L'unica cosa è trovare il tempo. Vedo che anche Cardinale è sempre più presente con la squadra al centro sportivo, sta facendo tanto di più. Questo è un bel segno per i tifosi, per la società".
Serginho carica il Milan e lancia l'assist al mercato di gennaioSempre a "Sky Sport" ha parlato un altro ex rossonero, l'ex terzino Serginho. Ecco le sue parole.
"Il Milan? Una squadra giovane, un gruppo che si sta conoscendo. Abbiamo visto belle partite quest'anno, anche brutte, ma secondo me tra un po' la squadra rossonera troverà il giusto equilibrio perché ha giocatori fortissimi. E mi auguro il Milan possa regalare meno gol, perché davanti c'è chi segna. Secondo me da gennaio in poi diventerà una squadra molto forte".
Ovviamente il brasiliano allude al mercato invernale che potrebbe rinforzare decisamente la rosa, visto che si aspetta investimenti importanti almeno per un nuovo attaccante e un possibile terzino.
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