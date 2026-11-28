Andriy Shevchenko torna protagonista in campo, anche se questa volta non con un pallone da calcio. L'ex attaccante del Milan sarà infatti uno dei partecipanti alle Finals dell'EA7 World Legends Padel Tour 2026, appuntamento conclusivo del circuito internazionale riservato alle leggende dello sport.

Il torneo si svolge a Dubai oggi, sabato 28 e domani, domenica 29 novembre e vedrà la partecipazione di numerosi ex campioni del calcio internazionale. Tra questi spicca proprio Shevchenko, vincitore del Pallone d'Oro nel 2004 e protagonista di alcune delle pagine più importanti della storia rossonera. L'ucraino scenderà in campo in coppia con Stefano Torrisi, affrontando avversari provenienti da diverse generazioni del calcio europeo.

Da Vieri a Toni: le coppie in gara alle Finals

La manifestazione riunisce otto coppie, con diversi nomi che hanno lasciato il segno nel calcio internazionale. Tra i protagonisti ci saranno Fernando Llorente e Christian Vieri, mentre Luca Toni e Luca Ceccarelli proveranno a difendere il titolo conquistato alle Finals del 2025 a Miami.

Oltre a Shevchenko e Torrisi, saranno presenti anche Marten Stekelenburg e Rafael van der Vaart, Bent e Gayle, Perotti e Saviola, Candela e Tomas Locatelli, Di Biagio ed Eisa-Sharif Al Marzooqi (direttore del Dipartimento Eventi Sportivi presso il Dubai Sports Council).

Il livello dei partecipanti è particolarmente alto: tra le leggende presenti ci sono tre campioni del mondo. Toni ha conquistato il Mondiale con l'Italia nel 2006, Candela con la Francia nel 1998 e Llorente con la Spagna nel 2010. A loro si aggiunge Shevchenko, che porta in campo il prestigio del Pallone d'Oro conquistato ventidue anni fa.

Il programma delle Finals e la difesa del titolo di Toni

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Le Finals si disputano sui campi del Jumeirah Racquets e del Tipsarevic Luxury Tennis. La giornata di oggi è dedicata alle qualificazioni, mentre domenica 29 novembre si giocheranno le semifinali e la finale che assegnerà il titolo del circuito 2026.L'obiettivo sarà anche quello di interrompere il dominio della coppia formata da Luca Toni e Luca Ceccarelli, vincitrice dell'edizione precedente a Miami. Le otto coppie si contenderanno il successo nell'ultimo appuntamento di una stagione internazionale che ha attraversato diverse città, tra cui Milano, New York, Londra, Istanbul, Roma e Amsterdam.

Per Shevchenko sarà un'altra occasione per condividere il campo con grandi protagonisti dello sport, in un contesto differente rispetto a quello che lo ha reso celebre. Il suo nome, però, continua a richiamare inevitabilmente i ricordi dei tifosi rossoneri: questa volta il palcoscenico sarà quello del padel, ma il protagonista resta uno dei campioni più amati della storia del Milan.