"Credo alla rimonta e Theo si rialzerà: è il terzino più forte". Così Serginho, strico terzino rossonero, ha parlato del momento del Milan nella sua lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Il brasiliano continua così: "Ai tifosi dico di non mollare, con tre punti oggi il quarto posto è ancora possibile. Come tutti i milanisti vivo questa situazione delicata con la speranza che possa migliorare. Purtroppo non abbiamo raggiunto il livello sperato di risultati, né in Serie A né in Champions. Finora il miglior Milan non si è ancora visto". Il terzino brasiliano ha parlato anche dei nuovi acquisti del Milan.