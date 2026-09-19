Il 19 settembre 1926 si alzava per la prima volta il sipario su quello che sarebbe diventato poi la Scala del Calcio, uno stadio in cui qualsiasi calciatore desidera giocare. Esattamente un secolo fa, il nuovo stadio di San Siro battezzava il proprio terreno di gioco per la prima volta con una delle sfide più coniche di sempre: un derby infuocatissimo tra Milan e Inter.

Milan, le parole di Serena su San Siro

La gara si concluse con un roboante 6-3 per i nerazzurri, ma a registrare lo storico primato legato alla primissima rete è un calciatore rossonero: stiamo parlando di100 anni dopo, pur continuando a conservare un fascino incredibile e lo status di leggenda, lo storico stadio milanese si trova davanti a un vero e proprio bivio epocale, destinato a cedere il passo al progetto legato al nuovo impianto condiviso dalle due squadre.

Il dibattito legato sull'abbattimento dello stadio continua a dividere sia i tifosi che ex campioni, giocatori che su su quel prato hanno scritto pagine indelebili della storia del calcio mondiale. Tra le varie voci che c'è quella di Aldo Serena, doppio ex che ha vestito sia la maglia del diavolo che quella del Biscione.

Intervistato dai microfoni del Corriere della Sera, l'ex attaccante ha espresso tutto il proprio rammarico per la scelta di demolire l'impianto anziché percorrere una strada diversa. All'epoca, infatti, si parlava anche di una possibile ristrutturazione di San Siro, ipotesi poi accantonata.

"Se il nuovo impianto è ineluttabile? Sono un nostalgico, lì dentro ho giocato per dieci anni. Avrei preferito un intervento sulla falsariga del Bernabeu: ammodernamento, non demolizione".