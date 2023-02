Milan, Serafini: “Abbiamo ritrovato le certezze smarrite”

Intervenuto a Milan TV, il noto giornalista Luca Serafini ha commentato così la vittoria dei rossoneri contro l'Atalanta: "È cominciato il campionato nuovo del Milan, come dice Ibra la musica è cambiata, abbiamo ritrovato le certezze smarrite in quel mese di gennaio. È una squadra che allontanato l’Atalanta in classifica e ha agganciato l’Inter".