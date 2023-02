Moggi rivela un colpo mancato: “C’era un’offerta monstre del Milan, ma …”

Alessandro Moggi ha raccontato di un'importante offerta presentata dal Milan per assicurarsi un bomber di razza. Ecco com'è andata la storia

Francesco Aliperta

Intervistato da Calciomercatoweb.com, Alessandro Moggi, noto agente sportivo, ricorda qualche trattativa passata, con alcuni interessanti retroscena, e tra queste vi è un'offerta del Milan per Ciro Immobile risalente al 2017.

"L'anno di Yonghong Li il Milan aveva offerto 55 milioni di euro, ma Lotito non l'ha mollato. A distanza di poco tempo ci fu una proposta di 50 milioni del Dalian, in Cina, che al giocatore offriva 12,5 milioni per cinque anni. Ma anche in quel caso la Lazio respinse l'offerta".

"E Ciro in entrambi i casi è rimasto volentieri alla Lazio - prosegue Moggi junior -, non ha mai forzato per andare via perché è attaccato alla società e si sente parte integrante del progetto. E' una dimostrazione che questi giocatori hanno dei valori, e non pensano sempre ai soldi come si dice spesso".

Moggi poi continua, rivelando che, sempre la Lazio, durante la sessione di mercato estiva avesse provato ad acquistare Giovanni Simeone, poi finito al Napoli: "Non c'erano le condizioni. Come in tutte le operazioni di mercato il Napoli è stato illuminante ed è riuscito a chiuderla. Io credo che Giovanni possa fare anche di più di quello che sta facendo vedere oggi". Leao gela il Milan sul rinnovo: le sue dichiarazioni >>>

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!