Milan, Serafini: “Agli americani non interessano contestazioni o critiche”

"Elliott o RedBird sono questi e non li cambi. Li puoi contestare e li puoi criticare ma sono questi. Quando hanno presentato Ranieri alla Roma, lui ha detto che noi italiani siamo verticali e che gli americani sono orizzontali. Verticali vuol dire che hai degli up and down di umore, entusiasmo; gli americani invece vanno dritti per la loro strada, non gli interessano le contestazioni o le critiche, gli scivolano via. Gli americani hanno il loro obiettivo e lo perseguono a qualsiasi costo. Tu puoi dibattere ma vanno avanti in quella direzione lì, con i loro uomini e le loro strategie".