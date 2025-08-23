Milan, senti Tudor: 'Vlahovic? Non so cosa succederà. Vi rispondo ...'

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma, soffermandosi in modo particolare sul futuro di Dusan Vlahovic, attaccante accostato anche al Milan negli ultimi giorni. Il croato ha spiegato di non sapere cosa potrà succedere, spiegando comunque di accettare qualsiasi decisione presa dalla società. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole riportate da 'TuttoMercatoWeb'.
Se si stupirebbe più per la permanenza di Dusan Vlahovic o per l'arrivo di Randal Kolo Muani: "Non so cosa succederà, io rispondo che non lo so. Quello che succede lo accetto, ho fiducia nella dirigenza che troverà la soluzione migliore per il club. Spero e credo che la squadra sia migliorata in tutto. Io giudico la squadra col mio staff in maniera sincera dove si può migliorare e dove no. Ma i giudizi cambiano di settimana in settimana: la squadra è un organismo vivo che non rimane mai uguale per dieci mesi. Non c'è mai una percentuale, si oscilla sempre. Bisogna stare sempre attenti e vedere se una cosa ti piace meno ci devi subito lavorare, senza trascurare quello che funziona".
