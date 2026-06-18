Intervistato nel post partita di Inghilterra-Croazia, Sucic ha voluto parlare del futuro di Luka Modric, centrocampista del Milan
Il debutto della Croazia ai Mondiali americani si tinge di nero. Il 4-2 incassato contro l'Inghilterra costringe la formazione di Zlatko Dalic ad inseguire fin da subito nel girone. Eppure, nel post partita, c'è chi non perde la lucidità e prova a parlare già di riscatto. Petar Sucic, calciatore dell'Inter, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni.
Milan, senti Sucic: "Luka è una grande persona"Nonostante la sconfitta, il gioiello dell'Inter si è voluto presentare davanti ai microfoni della stampa mostrandosi come un vero e proprio leader, spendendo anche alcune parole nei confronti di Luka Modric, compagno in nazionale ma avversario in Serie A, dato che il croato gioca nel Milan.
L'elogio a Modric
"Luka è una grande persona e grande giocatore, un top un campione. Tutti sono orgogliosi di giocare con lui, per questo lui è qua con noi. Giocare un altro derby in Italia? Non so se resterà al Milan"
Con queste parole, il nerazzurro ha voluto spegnere sul nascere le critiche a riguardo dell'età anagrafica della squadra, ribadendo la forte importanza di Modric all'interno della formazione. L'intervista poi ha preso una piega decisamente italiana. AL centrocampista dell'Inter è stata fatta una domanda inerente ai derby con Modric: risposta che è stata presa subito male dal popolo rossonero.
L'ex centrocampista del Real Madrid infatti, potrebbe salutare i colori rossoneri dopo una sola stagione. Per lui, in ballo, c'è un vero e proprio ritorno romantico: il numero 14 rossonero potrebbe far ritorno a Madrid al fianco di Florentino Perez, in un ruolo da puro dirigente.
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