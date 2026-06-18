Il debutto della Croazia ai Mondiali americani si tinge di nero. Il 4-2 incassato contro l'Inghilterra costringe la formazione di Zlatko Dalic ad inseguire fin da subito nel girone. Eppure, nel post partita, c'è chi non perde la lucidità e prova a parlare già di riscatto. Petar Sucic, calciatore dell'Inter, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni.

Milan, senti Sucic: "Luka è una grande persona"

L'elogio a Modric

"Luka è una grande persona e grande giocatore, un top un campione. Tutti sono orgogliosi di giocare con lui, per questo lui è qua con noi. Giocare un altro derby in Italia? Non so se resterà al Milan"

Nonostante la sconfitta, il gioiello dell'Inter si è voluto presentare davanti ai microfoni della stampa mostrandosi come un vero e proprio leader, spendendo anche alcune parole nei confronti di Luka Modric, compagno in nazionale ma avversario in Serie A, dato che il croato gioca nel Milan.

Con queste parole, il nerazzurro ha voluto spegnere sul nascere le critiche a riguardo dell'età anagrafica della squadra, ribadendo la forte importanza di Modric all'interno della formazione. L'intervista poi ha preso una piega decisamente italiana. AL centrocampista dell'Inter è stata fatta una domanda inerente ai derby con Modric: risposta che è stata presa subito male dal popolo rossonero.

L'ex centrocampista del Real Madrid infatti, potrebbe salutare i colori rossoneri dopo una sola stagione. Per lui, in ballo, c'è un vero e proprio ritorno romantico: il numero 14 rossonero potrebbe far ritorno a Madrid al fianco di Florentino Perez, in un ruolo da puro dirigente.