Milan, senti Mirabelli: “Calhanoglu all’Inter? Mi sono messo a ridere”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato del trasferimento di Hakan Calhanoglu dai rossoneri ai nerazzurri

Daniele Triolo

Massimiliano Mirabelli, ex dirigente dell'Inter ed ex direttore sportivo del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Tuttosport' oggi in edicola. Mirabelli non poteva non esimersi dal parlare di Hakan Calhanoglu, che ha lasciato i rossoneri a parametro zero per legarsi ai nerazzurri. Queste le dichiarazioni integrali del dirigente calabrese.

Mirabelli sulla notizia di Calhanoglu all'Inter: "Mi sono messo a ridere. Le spiego: i nerazzurri conoscono molto bene il giocatore. Quando lavoravo per la società nerazzurra, già lo seguivamo, era nei nostri radar. Non lo scoprono oggi ad Appiano Gentile".

Mirabelli sul perché Calhanoglu-Inter non è andata in porto prima: "C'era la situazione del Fair Play Finanziario. Non era facile operare sul mercato, con tanti paletti di cui tenere conto".

Mirabelli su quando ha portato Calhanoglu al Milan: "Mi spiace che il Milan perda un grandissimo giocatore e soprattutto che vada via a zero. Il club rossonero non incasserà nulla. Ma sono contento che finisca in nerazzurro: è un calciatore davvero importante, nonché un ragazzo d'oro".

Mirabelli sulle dote tecniche di Calhanoglu: "È un giocatore vero. Magari dà il meglio come trequartista. Ma in Germania ricopriva svariati ruoli del centrocampo. È un calciatore dalle prodezze balistiche non indifferenti, che assiste i propri compagni, ma soprattutto corre tanto. Riesce ad essere utile in entrambi le fasi, difensiva ed offensiva. E non è facile avere la sua lucidità nell'ultimo passaggio".

Mirabelli su numeri e statistiche di Calhanoglu: "Numeri prestigiosissimi, che valgono ancora di più perché Calhanoglu macina il triplo dei chilometri di chi gioca nel suo ruolo".

Mirabelli su come cambiano Inter e Milan con o senza Calhanoglu: "Per i nerazzurri si tratta di un grandissimo affare. L'Inter si divertirà con Calhanoglu. Mentre il Milan lo rimpiangerà. Il problema vero è la strategia adottata dal Diavolo. Quando ero al Milan, ho dovuto risolvere tante problematiche legate ai rinnovi di contratto, compreso quello di Gigio Donnarumma. I rossoneri, con Gigio e Calhanoglu via a zero, perdono 150 milioni di euro in patrimonialità. Se sono contenti tutti, bene così".

Mirabelli sui rinnovi del Milan: "Sarà più contenta l'Inter di prendere il turco. Io comunque non ricordo rinnovi così importanti trattati a giugno. Sono affari da chiudere ben prima. Più passa il tempo, più i problemi aumentano. La prossima grana credo che possa essere Franck Kessié".

Mirabelli su come i tifosi dell'Inter accoglieranno Calhanoglu: "I tifosi dell'Inter accolgono sempre bene i calciatori importanti. Non ci saranno problemi. Esulteranno da subito. E molto di più quando lo vedranno giocare. L'Inter con Calhanoglu nei titolari diventa più forte".