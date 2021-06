Calciomercato Milan – Nuovo trequartista: Ziyech è il primo della lista

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakim Ziyech è il candidato numero uno a sostituire Hakan Calhanoglu nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli

Daniele Triolo

Il Milan ha perso Hakan Calhanoglu, che ha scelto di non rinnovare il proprio contratto e di trasferirsi a parametro zero all'Inter. Ma il club rossonero non si farà trovare di certo impreparato. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, da tempi non sospetti i dirigenti rossoneri, avendo fiutato l'aria intorno al turco, sono al lavoro per regalare al tecnico Stefano Pioli un nuovo trequartista.

Paolo Maldini e Frederic Massara, direttore tecnico e direttore sportivo del Milan, si sono dati tutto il tempo necessario per valutare costi ed opportunità di ogni pista. Pertanto, il nuovo numero 10 del Diavolo non arriverà in rossonero dall'oggi al domani, così come è stato per l'addio di Calhanoglu per i nerazzurri. Anche se, secondo la 'rosea', una gerarchia, di fatto, in casa Milan per il nuovo fantasista c'è già.

Il primo nome della lista è quello di Hakim Ziyech, classe 1993, marocchino ex Ajax in forza al Chelsea dalla scorsa estate. Ziyech piace perché può aggirare le difese avversarie ed innescare gli attaccanti seguendo strade diverse. Può partire largo a destra, ma sa anche muoversi tra le linee e fare da raccordo con il centrocampo. Così come Pioli vuole che il suo 10 faccia.

Ziyech, inoltre, potrebbe arrivare al Milan in questa sessione di calciomercato poiché esperto di Champions League, frequentandola da quattro stagioni e perché, a 28 anni, ha la maturità giusta per prendere in mano le chiavi della manovra offensiva di una squadra come il Milan.

In questo caso, l'ostacolo alla trattativa è economico. Nonostante, infatti, il marocchino sia finito ai margini del progetto tecnico di Thomas Tuchel, il Chelsea non vuole farci neanche un euro di minusvalenza dopo i 40 milioni di euro investiti un anno fa per lui. La soluzione più adatta, dunque, affinché Ziyech possa vestire la maglia rossonera è quella di un prestito con diritto di riscatto.

Con il Chelsea che, oltretutto, dovrebbe sobbarcarsi una parte dell'ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione che il fantasista percepisce ora a Londra. Pista praticabile, allora, per il Milan? Il riscatto di Fikayo Tomori senza sconto ha dimostrato quanto rigido e inflessibile sia il Chelsea in questi casi. Ma se nel frattempo si dovesse sbloccare Olivier Giroud, il clima tra le parti tornerebbe di certo più disteso.