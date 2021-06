Calciomercato Milan, top news: le ultime su Calhanoglu, Romagnoli e Zaccagni

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 21 giugno 2021, sul calciomercato del Milan. In primo piano ovviamente Hakan Calhanoglu, che domani sarà ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Maldini e Massara pensano a Mattia Zaccagni, trequartista del Verona. Sempre da sbloccare la situazione relativa al riscatto di Sandro Tonali. Attenzione anche alla situazione di Alessio Romagnoli: il Milan, in caso di cessione, avrebbe già individuato il sostituto. Nelle prossime pagine le news di oggi, con il pezzo in costante aggiornamento.