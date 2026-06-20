'Il derby di Milano non finisce mai', soprattutto quando si parla di Leadership e gestione societaria. Nei giorni scorsi, l'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi ha voluto scagliare alcune frecciatine nei confronti di Zlatan Ibrahimovic, attuale consulente di RedBird. L'ed difensore nerazzurro ha voluto mettere il dito nella paga di un rapporto, quello tra Los vedere e il tifo rossonero, già deteriorato nell'ultimo periodo. Affondo più elegante, però lo ha fatto ai microfoni de 'La Stampa', dove l'ex 23 ha reso onore a Paolo Maldini.

Milan, Materazzi difende Maldini: "Ha vinto uno scudetto e poi l'hanno mandato via"

"Maldini al Milan, ha fatto un lavoro incredibile, ha vinto lo scudetto, poi è stato trovato il modo di mandarlo via"

L'elogio nei confronti di Maldini funge inevitabilmente da contraltare all'operato fatto fino ad oggi di Ibrahimovic. Se Maldini viene ricordato da tutti i tifosi, oltre il calciatore ovviamente, come l'uomo della ricostruzione che ha portato il Milan a vincere lo scudetto, l'Ibrahimovic manager sta vivendo mesi molto duri, causati anche dalle forti contestazioni fatte da parte della tifoseria rossonera, delusa dall'immobilismo dirigenziale e per i risultati negativi collezionati nel corso dell'ultima stagione.

Un Milan senza milanismo

Le parole di Materazzi fotografo perfettamente il momento che il Milan sta vivendo: nel club manca il milanismo. Liquidare un dirigente che ha fatto la storia del club come calciatore e che ha riportato a Milano il tricolore è stato l'errore più grande fatto dalla nuova proprietà. La scelta di 'sostituire' quel vuoto con Ibrahimovic si sta rivelando un vero e proprio boomerang.

Se Maldini rappresentava la protezione della squadra e portava alto il 'Milanismo', Ibrahimovic sembra muoversi in una vera e propria terra di mezzo: troppo distante e troppo invadente nelle scelte di mercato (e non solo).