Intervenuto su SkySport 24, Luca Marchetti ha voluto svelare un retroscena legato a Leao-Amorim, giocatore e allenatore del Milan
Il tormentone dell'estate rossonera continua a ruotare attorno ad un unico nome: Rafael Leao. Le recenti dichiarazioni del portoghese avevano riacceso una piccola fiamma di speranza di riconciliazione nei cuori dei tifosi del Milan, ma la realtà narra un'altra storia, più complessa.
Milan, è davvero finita con Leao? Parla MarchettiAl momento, non risulterebbero esserci dei passi indietro riguardanti un ripensamento del portoghese. Secondo quanto rivelato da Luca Marchetti ai microfoni di Sky Sport 24, c'è stato un piccolo contatto telefonico tra il numero 10 del Milan e il nuovo allenatore, Ruben Amorim.
Il nuovo tecnico ha voluto muoversi subito con lo stile da manager all'inglese, chiamando in prima persona il portoghese:
"Contatto veloce fra Leao e Amorim. Il calciatore rimane in uscita, ma con il club si riaggiorneranno dopo il Mondiale. Amorim, primi passi da allenatore-manager: ha voluto comunque farsi sentire con uno dei calciatori più importanti che ha in rosa. Sarebbe stato un segnale se Leao e Amorim non si fossero mai sentiti: averlo sentito è un gesto di stima che il calciatore apprezzerà. È stata una chiacchierata di saluto e conoscenza".
Se da un alto la telefonata certifica la professionalità del nuovo tecnico, dall'altro non sposta i binari su cui sta viaggiando la dirigenza rossonera . Leao, infatti, resta comunque un nome in uscita: i rossoneri, da una sua eventuale cessione, vorrebbero guadagnarci circa 40/50 milioni di euro.
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