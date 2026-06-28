La vetrina di Forte dei Marmi si conferma la città preferita per discutere del calciomercato. Ai microfoni di Sportmediaset, l'ex difensore del Milan e della Juventus, Nicola Legrottaglie, ha voluto analizzare i temi più caldi del momento, soffermandosi in modo particolare sulla maxi operazione che porterà Gonçalo Ramos in rossonero.

Milan, Legrottaglie: "C'è bisogno di idee ed identità"

"Mah, io partirei dall'allenatore prima che dal giocatore. C'è bisogno di idee, identità. Questo tecnico (Amorim, ndr) ha dimostrato da altre parti di avere un'identità chiara, il Milan è andato in quella direzione e ha cambiato totalmente idea. Questo mi spaventa, farlo da un anno all'altro. Però se hanno deciso così... io sono sempre per i giovani. Perché no? Provare a farci dare una mano da fuori"

Un investimento senza precedenti per il diavolo, che però ha scatenato molte riflessioni tra gli esperti. Per l'ex difensore, l'errore da non commettere è quello di concentrarsi solamente sulle cifre o sul nome. La riuscita di questo colpo dipende solamente dal contesto in cui viene messo:

Se da un lato l'arrivo di Amorim garantisce una filosofia all'avanguardia, dall'altro l'improvvisa sterzata societaria lascia l'ex calciatore molto perplesso. Nonostante i dubbi sul progetto RedBird, l'ex rossonero promuove la linea verde adottata, augurandosi che le novità possano dare un grande scossone all'ambiente.

L'apprensione dell'ex difensore è la stessa di molti tifosi: passare dal possibile 'player trading' all'acquisto di una stella da ben 75 milioni di euro è un vero e proprio shock. Tuttavia, la storia recente del club insegna che i progetti vincenti nascono proprio quando si sposa una forte identità tattica e le si cuce un abito perfetto, che calzi a pennello, senza badare a spese: questa è la dimostrazione che sta cercando di dare il Milan.