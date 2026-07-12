Mentre i motori della nuova Serie A iniziano a scaldarsi, c'è chi da lontano guarda comunque al nostro campionato per tracciare i primi equilibri. Ciro Immobile, storico ex calciatore della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'noi biancocelesti' dicendo la sua sulla griglia di partenza per la corsa al titolo

Milan, senti Immobile: "Inter favorita. ecco perchè"

Le sue parole non lasciano spazio a troppi dubbi: secondo Ciro Immobile, l'Inter parte davanti a tutti, forte di una stabilità tecnica che alle rivali è venuta a mancare:

"Credo sia favorita l'Inter, ho visto tanti cambi di allenatori e quindi necessità di assestamento, mentre loro sono già rodati. Milan, Napoli e Juventus si devono attrezzare per dare loro fastidio".

Secondo immobile, dunque, il valzer delle panchine che ha coinvolto la maggior parte delle big inseguitrici, finirà per favorire i nerazzurri. Per ricucire il gap, le rivali storici dovranno sfruttare al massimo le ultime settimane del calciomercato.

Milan, rivoluzione Amorim e i nuovi innesti

Le considerazioni sui cambiamenti calcano a pennello proprio con il Milan, che ha inaugurato un nuovo ciclo tecnico sotto la guida del portoghesePer supportare il nuovo sistema di gioco, la dirigenza rossonera si è mossa con molta decisione sul mercato, portando a termine alcuni acquisti importantissimi, tra cui quello più oneroso della storia recente del club.

I rossoneri, infatti, per rinforzare il proprio reparto offensivo hanno acquistato Gonçalo Ramos, ex attaccante del PSG, per una cifra vicina agli 80 milioni di euro, ma non è finita qua. In soli 7 giorni i rossoneri hanno chiuso anche Mario Gila, ex difensore della Lazio, arrivato al Milan per circa 30 milioni di euro, per un totale complessivo di quasi 100 milioni.