È ufficialmente iniziata l'era di Gennaro Gattuso, ex calciatore e allenatore del Milan, sulla panchina della Lazio. Nel giorno dell'incontro con la stampa, il nuovo allenatore biancoceleste ha toccato subito uno dei temi più caldi del momento: la dolorosa cessione di Mario Gila al Milan, operazione che ha fruttato 30 milioni di euro alle classi del club di Claudio Lotito.

Milan, Gattuso su Gila: "Chi non vuole stare non deve rimanere"

"Se fosse stato per Fabiani e Lotito sarebbe rimasto. Chi non vuole stare qua non deve rimanere, se uno sceglie come Mario, che è stato onesto, mi ha detto le cifre che gli hanno proposto. Non si può discutere per ciò che ha dato ed era arrivato il momento per lui di andare".

Le cifre del contratto

Con la solita schiettezza,ha voluto far chiarezza sulle dinamiche che hanno portato l'idolo della difesa biancoceleste a sposare e approvare il progetto del. Nessun caso di mercato e nessun rancore, Gattuso ha voluto svelare il retroscena sul faccia a faccia avuto con il centrale spagnolo prima del suo trasferimento a Milano, avvenuto solamente nei giorni scorsi:Il, dopo alcune settimane di stallo, è riuscito a reinserirsi nella corsa al difensore spagnolo, battendo la forte concorrenzae, soprattutto, del, ex allenatore del Milan che lo voleva già in rossonero la scorsa stagione.

Il diavolo, perciò, verserà nelle casse del club capitolino ben 30 milioni di euro, inclusi bonus. Cifra che, però, andrà divisa con il Real Madrid, che detiene il 50% della rivendita.

Il calciatore approda a Milano firmando un contratto quinquennale, perciò fino al giugno del 2031, da 5 milioni a stagione. Per Amorim , infatti, si tratta di un colpo importantissimo. Per le idee di gioco del portoghese, Gila è risultato essere l'identikit perfetto: veloce, fisico e in grado di impostare dal basso.